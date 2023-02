Douwe Bob showt zijn afgetrainde lijf en Gordon maakt romantisch tripje met nieuwe vriend

Dordtse zangeres Marianne Noble met hartin­farct in het ziekenhuis: ‘We zijn erg geschrok­ken!’

De Dordtse zangeres Marianne Noble is vanmorgen met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat zij een hartinfarct had gehad. Dat meldt haar dochter Menke Meijer donderdagavond op haar Facebookpagina. ,,We zijn erg geschrokken, maar ma is een bikkel!”

9 februari