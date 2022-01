Douwe Bob trekt zich niks aan van nare reacties en Romy poseert alléén sexy voor fans

Michiel Veenstra teleurge­steld in organisa­tie RadioRing, stapt uit jury Marconi Awards

Michiel Veenstra, programmadirecteur bij radiozender Kink, is flink teleurgesteld over de stemlijst voor de RadioRing die de organisatie bekend heeft gemaakt. Daarop waren in eerste instantie helemaal geen dj’s of programma’s van zijn zender te vinden. Veenstra heeft zijn plek in de jury van de Marconi Awards, die op hetzelfde gala worden uitgereikt, inmiddels opgegeven.

