Douwe Bob verklaart ex Anouk de liefde bij Beau: ‘Jij mag het zeggen, schat’

De 29-jarige Douwe Bob verwelkomde deze week zijn zoon Elias Lieven . Hij kreeg het ventje met Anouk, met wie hij eerder een koppel vormde. In 2019 klapte hun relatie . ,,Dingen werken soms gewoon niet. Ze is een waanzinnige vrouw en heel lief voor me geweest, en ik denk ik ook voor haar. Het is ook net uit hè. Het leven gaat door. Ik ben gelukkig”, zei hij destijds over de breuk.

Toch vonden de twee elkaar weer terug. Anouk raakte zwanger, maar sprake van een relatie was er aanvankelijk niet. ,,Deze laatste telg, Elias Lieven, die is met een ex-vriendin van jou?”, begon Van Erven Dorens over de kleine spruit. De Amsterdamse zanger haakte direct op de presentator in. ,,Ja, weet ik niet. Ex? Volgens mij hebben we een relatie”, zei Douwe voorzichtig, waarop Van Erven Dorens verbaasd reageerde. ,,Als het aan mij ligt wel”, zei Douwe.



Toen Van Erven Dorens vroeg of Anouk daar hetzelfde over dacht, greep Douwe zijn kans en verklaarde hij de liefde aan zijn ex op nationale televisie: ,,Ik hoop het. Ze is nu aan het kijken. Je mag het zeggen, schat.”