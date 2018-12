‘Douwe Bob viert vakantie met kersverse vriendin Anouk’

Foto'sHet lijkt er sterk op dat Douwe Bob (26) van de markt is. De zanger blijkt zijn vakantie in India te vieren met ene Anouk. De blonde vrouw deelt meerdere foto's van hun reis op social media.

De Amsterdammer heeft zelf nog niets geplaatst van zijn mogelijke nieuwe vriendin, maar wie naar het Instagram-account van Anouk gaat ziet direct dat de twee samen op vakantie zijn. Gisteren deelde de blondine een foto in het vliegtuig. ‘Wij gaan naar India!', schreef ze daarbij. Vanmiddag was het weer raak: een foto van de twee in de drukke straten van India. ‘Kijk ons dan is', luidt het bijschrift.

Het is nog niet duidelijk of de twee écht een relatie hebben, maar andere kiekjes van Anouk versterken het vermoeden. Een week geleden was ze namelijk aanwezig bij opnames van All You Need Is Love. Toen een volger aan haar vroeg wat ze daar deed, luidde haar antwoord: ‘Vriendlief treedt op.’



Op 15 december deelde Anouk haar eerste foto met de zanger, tijdens een bezoekje aan de schaatsbaan. Veel woorden had ze niet nodig, ze gebruikte slechts een hartje als onderschrift. Vrienden van Anouk reageerden: ‘Lief!’ en ‘Jeeeh! Leuke foto!’

Biseksueel

Begin dit jaar werd duidelijk dat Douwe Bob na een relatie van zes maanden weer alleen was. In een interview met deze krant gaf hij toe enorm veel verdriet te hebben gehad van de breuk. ,,Ik heb nooit geweten dat een gebroken hart zelfs fysiek zo veel pijn kan doen", zei hij daarover.



In 2016, toen Douwe Bob deelnam aan het Eurovisie Songfestival, maakte hij er geen geheim van bikseksueel te zijn. De zanger had al eerder uit de doeken gedaan dat hij het bed ooit heeft gedeeld met een man, maar toen ernaar werd gevraagd zei hij ‘toch aardig bi’ te zijn.

Kijk ons dan is👓🌞 Een foto die is geplaatst door null (@anouk_elizabeth) op 28 Dec 2018 om 3:55 PST

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@anouk_elizabeth) op 15 Dec 2018 om 7:26 PST

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@anouk_elizabeth) op 27 Dec 2018 om 1:41 PST