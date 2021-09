Douwe Bob zet streep door tour vanwege coronatoegangsbewijs

De zanger wil niet optreden voor enkel fans die bewijs hebben laten zien dat ze gevaccineerd zijn, maximaal 24 uur geleden negatief getest zijn op het coronavirus of van Covid-19 hersteld zijn. ,,Ik heb een tour staan en die ga ik niet doen, de discriminatie is te groot.”

Groot probleem met dwang

Zelf is Douwe Bob niet gevaccineerd. ,,Ik heb niets tegen vaccinaties, ik heb niets tegen mensen die gevaccineerd zijn, ik heb alleen een heel groot probleem met dwang. Dwang is voor mij: het moet en als je het niet doet: dan zal je.”

De zanger heeft vanaf oktober meer dan 25 concerten staan. Of hij van plan is deze op een later moment in te halen of dat mensen het geld van hun kaartjes terugkrijgen, zegt Douwe Bob niet. Zijn management was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.