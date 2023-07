Douwe Bob ziet zijn twee dochters niet meer: ‘En dat vind ik heel moeilijk’

In december 2021 was het groot in het nieuws. Eerst werd Douwe Bob vader van dochtertje Bobby Lou, dat hij kreeg met kunstenares Loes. Niet veel later kreeg hij met een onbekende andere vrouw ook een dochtertje, Ziggy. Het feest was compleet toen hij met zijn huidige verloofde Anouk in mei 2022 zoontje Elias kreeg.

Inmiddels ziet Douwe Bob zijn twee dochtertjes niet meer, vertelt hij openhartig in een gesprek met Hedy d’Ancona in Linda. Hij antwoordt haar dat hij alles zou willen vertellen, maar dat het in de huidige situatie niet kan. ,,Voor het eerst in mijn leven moet ik rekening houden met anderen. De moeders van mijn dochters willen niet in de media en dat respecteer ik. Ik heb nu dus te maken met drie vrouwen met verschillende achtergronden die allemaal andere ideeën hebben over het leven en de toekomst. Waardoor ik mijn dochters minder zie dan mijn zoon. Of eigenlijk: ik zie ze momenteel helemaal niet. En dat vind ik heel moeilijk.”



Toch hoopt Douwe Bob wel een rol te kunnen spelen in het leven van de meisjes. ,,Ik heb daar natuurlijk zelf ook de hand in. Ik vind het superbelangrijk dat ze allemaal opgroeien met een vader met wie ze een goede band hebben. Dus ik wil daar serieus werk van maken, alleen liggen er nog een aantal obstakels die we uit de weg moeten ruimen.”

‘Niemand willen kwetsen’

Eerder gaf Douwe Bob al aan dat de situatie met de verschillende moeders gecompliceerd is. ,,Alles wat ik zeg, ook nu in dit gesprek, is link. Ik wil niemand kwetsen, maar elk woord dat ik zeg kan verkeerd overkomen; is het niet bij de een dan misschien bij de ander. Dat maakt het allemaal heel precair”, zei hij in een interview met deze site. In die fase zag hij de twee meiden nog af en toe.



Wel was hij gestopt met het delen van foto’s van Bobby Lou op Instagram. ,,Een paar maanden terug zei Loes dat ze dat niet fijn vond, omdat niet iedereen er even leuk op reageert”, zei hij in december. Ook gaf hij aan angst te hebben dat hij, door zijn relatie met Anouk, de andere moeders en de kindjes tekortdoet. ,,Het liefst zou ik met z’n allen samenwonen in een boerderij in Griekenland, maar dat kan niet.”



