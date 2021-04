Down The Rabbit Hole verplaatst naar laatste weekend augustus én andere locatie

Waar gisteren bekend werd gemaakt dat er binnen twee weken een knoop wordt doorgehakt over Down The Rabbit Hole editie 2021, is een dag later al een hoop duidelijk. Het populaire festival dat de afgelopen jaren met zo’n 30.000 bezoekers op de Groene Heuvels steevast uitverkocht was, vindt nu plaats van 27 tot en met 29 augustus in Biddinghuizen.