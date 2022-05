DPG vreest voor Qmusic om fusie RTL en Talpa en klaagt bij ACM

DPG is niet actief op de Nederlandse televisiemarkt maar wel op de Belgische. Het concern was eerder geïnteresseerd in een overname van RTL Nederland. De ambitie om actief te worden op de Nederlandse tv-markt is er volgens DPG steeds. ,,Maar als de fusie tussen RTL en Talpa doorgaat is er geen ruimte”, aldus de zegsvrouw.