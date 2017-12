'Dr. Phil Show hielp verslaafden aan drugs en alcohol'

Zo nam Todd Herzog in 2013 deel aan de Dr. Phil Show. Hij vocht tegen alcoholisme, maar houdt vol dat hij niet dronken was toen hij in de studio aankwam. Hij vond echter een fles wodka in zijn kleedkamer, die hij helemaal leegdronk. Vervolgens bood een medewerker hem Xanax (rustgevend medicijn) aan 'om zijn zenuwen te kalmeren', aldus Herzog. ,,Ik had gedronken en kreeg Xanax, terwijl ik dat nog nooit van mijn leven gebruikt had, een dodelijke combinatie."