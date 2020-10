Draad van terrasafscheiding oorzaak val Manuëla Kemp

Artsen pissig op Enzo Knol: ‘Stel het was wel gebroken, wat dan?’

30 september Een typisch ‘Enzo Knol-momentje’, noemt hij het zelf. ’s Lands grootste vlogger (2,5 miljoen abonnees) had zwembad de Vrolijkheid in Zwolle even helemaal voor zichzelf alleen met wat bekenden, maar eindigde op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Isala. ,,Eigenlijk goed dat het bij mij is misgegaan.’’