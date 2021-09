Drake Bell reageert op 'roekeloze' appjes naar minderjarige

Drake zou het meisje in 2017 online hebben leren kennen. Zij was destijds 15 en hij 31 jaar. De twee voerden seksueel getinte gesprekken, maar toen de acteur er eenmaal achter kwam hoe oud ze was, stopte hij naar eigen zeggen met appen. Het meisje bleef hem echter volgen naar shows en meet and greets, terwijl Drake niet wist dat het dezelfde persoon was met wie hij aan het appen was.