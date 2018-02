Drake doneert geld, betaalt uniforms én geeft studiebeurs op universiteit Miami

video Vriendin BZV-boer Olke overleden aan gevolgen van borstkanker

6 februari Karen, de 47-jarige vriendin van de in Amerika wonende BZV-boer Olke Jongsma (54) is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Volgens de KRO-NCRV is Karen zaterdagavond rustig in Texas ingeslapen. Ze laat niet alleen Olke maar ook een zoon en dochter uit een eerdere relatie achter.