Drake was degene die miljoen neerlegde voor ring van Tupac

Drake was degene die de ring van de legendarische rapper Tupac Shakur tijdens een veiling in New York heeft gekocht. De Canadese rapper pronkte donderdag al met het exemplaar op Instagram, maar nu heeft ook veilinghuis Sotheby’s bevestigd dat de rapper de nieuwe eigenaar is.

Het juweel heeft een miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) opgeleverd. Volgens Sotheby’s is de ring nu het duurste stuk hiphopmemorabilia dat ooit is verkocht. De ring is in de vorm van een kroon en bevat goud, robijnen en diamanten. Ook is de tekst Pac & Dada 1996 in de ring gegraveerd. Op zijn Instagramfoto draagt Drake de ring om zijn pink.

Van tevoren werd geschat dat het sieraad maximaal 300.000 dollar zou opleveren. Tupac droeg de ring tijdens zijn laatste publieke optreden tijdens de MTV Video Music Awards in 1996. Tupac werd in 1996 op straat in Las Vegas neergeschoten. Een week later overleed de rapper op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

