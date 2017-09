Dresscode geel voor tweeling Kluijver, Kim Holland trekt iets warms aan en uit

Paris poseert

De steenrijke socialite Paris Hilton heeft er naar eigen zeggen een epische avond opzitten. De stylist van de slanke blondine koos voor een sexy zwarte doorschijnende creatie waarin Paris schitterde tijdens een show van de Fashion Week in hartje New York. Eenmaal thuis relaxte Paris met haar chihuahua Diamond Baby.

Schattige stappertjes voor Monte

Superolcay stopt

Matchende jasjes

Nicolette Kluijver trok de knalgele regenjasjes van haar peuters uit de kast toen ze naar buiten keek. De eerste herfststorm van dit jaar is een feit en dus is het 'dresscode' geel voor de 3-jarige Ana-Sofia en Jesse.

iPhone X in huize Smit-Van Dam

Bas Smit, de eega van presentatrice Nicolette van Dam, kan niet meer stoppen met lachen nu hij de allernieuwste iPhone in handen heeft. Bas en zijn vriend Steve kregen op een of andere manier het peperdure ding in handen en zijn begonnen aan een grondige test. ,,Hij ligt lekker in de hand'', concludeert de vastgoedondernemer over zijn eerste bevindingen.