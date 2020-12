Drie maanden oud dochtertje Jan Dulles plotseling overleden

‘Vandaag is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstellen", schrijft Jan Dulles op het socialmedia-account van de 3JS. ‘Onze dochter Donna is plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig.’



Jan en zijn vrouw Caroline vragen om rust en om hun privacy te respecteren.



Donna was het tweede kindje van Jan en Caroline. Samen hebben ze nog een zoontje James van 2 jaar oud.