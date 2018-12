Drie miljoen kijkers voor deels gelukte kerstbaksels

Documentaire Kerst in het ziekenhuis: het leven zoals het is

6:57 Documentairemaakster Sacha Vermeulen maakte de ultieme kerstfilm over een Rotterdams ziekenhuis. In de traditie van kerstklassieker Love Actually, maar dan allemaal echt waar. ,,Er wordt gelachen, gehuild, geboren en gestorven. Precies wat er in het ziekenhuis gebeurd,’’ zegt een van de ‘hoofdrolspelers’, ziekenhuisdominee Vlasblom.