Drie Nederlandse documentaires ingezonden voor Oscars

Drie Nederlandse documentaires zijn ingezonden voor de Oscars. Het gaat om de films Myanmar Diaries, Three Minutes - A Lengthening en Master of Light, heeft Eye Filmmuseum bekendgemaakt.

Myanmar Diaries vertelt het verhaal van tien Birmese filmmakers na de militaire staatsgreep vorig jaar februari. Three Minutes - A Lengthening gaat over het leven in een Joodse gemeenschap in Polen eind jaren dertig. Beide films waren al genomineerd voor een Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. Master of Light portretteert een klassieke kunstschilder van Afrikaans-Amerikaanse komaf die zijn weg probeert te vinden in de witte kunstwereld.

De films worden ingestuurd voor de categorie Beste Documentaire. The Academy maakt op 21 december de shortlists bekend en op 24 januari worden de nominaties in alle categorieën bekendgemaakt. De 95e Oscaruitreiking vindt plaats op 12 maart.

Knor

Eerder werd al bekend dat er ook in andere categorieën Nederlandse films zijn ingestuurd. Voor de Beste Internationale Film is dat Narcosis van Martijn de Jong en voor Beste Lange Animatiefilm is Knor van Mascha Halberstad ingezonden. Ook zijn er drie korte animatiefilms ingestuurd: It’s Nice Here, Vlekkeloos en In Flow of Words.

