Drie sterren voor derde seizoen Sex Education: meer romantiek en minder seks

Hoewel de verrassing er na twee seizoenen wel een beetje af is bewijst de derde jaargang van de tienerserie Sex Education op bepaalde bepalende momenten dat de formule nog steeds niet is uitgewerkt . Neem het begin: als een flitsende opfriscursus krijgt de kijker beelden van de belangrijkste personages voorgeschoteld tijdens hun bedavonturen. Deze orgie met allerlei vrijende leerlingenstelletjes (en sommige ouders) in hun eigen omgeving toont vooral de diversiteit aan van de seksuele voorkeuren die op de middelbare school Moordale High schering en inslag zijn. Homo, hetero of non-binair, er is geen onderscheid. En dat is verfrissend.