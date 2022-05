Drie sterren voor Last Seen Alive: Spoorloos met spierballen

Toch mag Gerard Butler (300, Olympus Has Fallen) er ook wezen als wanhopige echtgenoot die vrijwel direct door toegesnelde politie en schoonouders gezien wordt als mogelijke dader. Lag deze Will niet bijna in scheiding met Lisa, de vrouw die vrijwel in zijn zicht en in het volle daglicht verdween? In een race tegen de klok besluit Will dan maar zélf op zoek te gaan naar de vermeende ontvoerders. Tussen Wills strapatsen door worden scènes geplaatst die meer vertellen over zijn relatie met Lisa.