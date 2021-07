Drie sterren voor vervolg op The Boss Baby: weinig grensverleggende animatie

Fans van de animatiecultserie BoJack Horseman herkennen de eigenzinnige, ietwat nasale stem van Amy Sedaris (Puss in Boots, The Lion King) direct. Met haar stembuigingen van elastiek is zij als baby Lisa de grote ster in dit vervolg op The Boss Baby uit 2017. Qua animatie worden er helaas weinig grenzen verlegd in deze tweede film.