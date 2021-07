Drie sterren voor Words on Bathroom Walls: Oprecht portret van een schizofrene tiener

Kanye West deelt foto van zijn kampeer­plek in stadion Atlanta

28 juli Kanye West heeft zich teruggetrokken in het Mercedes-Benz Stadion in Atlanta om daar verder te werken aan zijn nieuwste album Donda. Op Instagram deelt de rapper een foto van zijn kampeerplek in de evenementenlocatie waar hij afgelopen donderdag een lanceringsfeestje gaf voor de plaat. Hij ‘woont’ daar sindsdien.