Dries Roelvink door bijstandsleven slecht voorbereid naar 'Paradriso'

,,Ik had altijd het idee ik kan zo vanuit mijn woning in de P.C. naar Paradiso toe lopen. Maar nu ga ik mij hier maar voorbereiden", zegt Dries vanuit zijn tijdelijke bijstandswoning in Amsterdam-Noord. Daar draait hij samen met zijn vrouw Honoria en zijn zoons Dave en Donny een maand lang elk dubbeltje om.