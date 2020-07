Dries Roelvink emotioneel bij afscheid van Sven en Radio 1

,,Het was een experiment, maar na één keer dacht ik al: dit moeten we blijven doen", vertelde Kockelmann. ,,Veel mensen in mijn journalistieke omgeving zeiden dat ik knettergek was." Maar het journalistieke zwaargewicht ging de bijdragen en de vriendschap enorm koesteren en waarderen.



Roelvink op zijn beurt bedankte NPO Radio 1 en KRO-NCRV voor de kansen die zij hem hebben geboden. ,,Ik had wat last van imagoschade, door foto's met een zwembroek en door een verkeerde rol in een film", bekende hij. ,,Het beeld ging aan mij kleven: kan die man ook wel nadenken? Kan hij überhaupt iets op papier zetten?”



Voor de laatste bijdrage had Kockelmann diverse gezichten uit de politiek en het bedrijfsleven gevraagd iets in te spreken voor Roelvink. Hiervan schoot hij vol. Verder maakte de volkszanger bekend dat serieus wordt overwogen zijn columns te bundelen en uit te geven.