Dries Roelvink en Marc-Marie vliegen elkaar in de haren in DWDD

In de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk schoven vanavond Merel Westrik, Krista en Marcelle Arriëns, Sven Kockelmann, Dries Roelvink en Marc-Marie Huijbregts (als tafelheer) aan. Van Nieuwkerk had een brandende vraag voor zijn gasten: wie moet Eva Jinek opvolgen op de late avond van NPO 1? De meningen daarover waren verdeeld, al stond een ding buiten kijf: er moet wel chemie zijn tussen het toekomstige duo.



Net voordat de discussie aan tafel tot een einde kwam, lokte Roelvink tafelheer Huijbregts nog even uit zijn tent. ,,Hij is ook een enorme fan van mijn columns", wees Roelvink naar Huijbregts, die direct zijn tanden in Roelvinks opmerking zette. ,,Nee, die vind ik verschrikkelijk. Ik zeg het ook zo hoor: ja, ik vind het verschrikkelijk omdat ik elke keer denk: elke dag Dries Roelvink wat ie van Syrië vindt. Dan zet ik de radio af.”



Toen Roelvink vervolgens de mogelijkheid kreeg om te reageren op Huijbregts’ sneer, greep hij die met beide handen aan. ,,Het is jouw sidekick. Ik vind hem absoluut niet geschikt als sidekick voor een talkshow. Je wil de lachers op je hand krijgen, maar je voegt niets toe", waarop Huijbregts enigszins gepikeerd ‘oh, nou, dank je wel, top', uitriep.