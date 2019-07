Dries Roelvink houdt column op NPO Radio 1

Foto's Het is weer raak: Sylvie gespot met nieuwe liefde

8:12 Het lijkt erop dat cupido voor de zoveelste keer raak heeft geschoten. Sylvie Meis (41) is deze week gespot met een nieuwe vlam. De twee werden op beeld vastgelegd in de mondaine Franse badplaats Saint Tropez. Uit de video, in handen van Shownieuws, blijkt dat ze niet van elkaar af kunnen blijven.