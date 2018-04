Dries Roelvink verkoopt Paradiso uit

VIDEO Yolanthe Sneijder-Cabau in ‘De Jongens tegen de Meisjes’

15:20 Yolanthe Sneijder Cabau neemt het vanaf nu op tegen Tijl Beckand in een nieuw seizoen ‘De Jongens tegen de Meisjes’. Voor het zevende seizoen van de spelshow staan ze recht tegenover elkaar in de battle of the sexes.