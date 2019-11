Droom komt uit: Bart en Robin mogen optreden met The Script

Bart en Robin maken voor het radioprogramma van Merckx wekelijks een cover van een nummer uit de Top 40 in het Nederlands. Zo ook de nieuwste hit van The Script: The Last Time. Toen de band onlangs bij Qmusic was voor een intiem concert, besloot Merckx de versie van Bart en Robin te laten zien aan de driekoppige band. Vanavond confronteerde de radio-dj Bart en Robin met de beelden.



De reactie van de mannen van The Script was meteen laaiend enthousiast. Daarop besloot de band iets onverwachts te doen: zanger Danny O’Donoghue nodigde het duo via een videoboodschap uit om samen een nummer ten gehore te brengen voor 17.000 man in Ziggo Dome. The Script zingt dan in het Engels, waarbij de jongens van BENR stukken in het Nederlands op zich nemen.