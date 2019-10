Droomochtend voor Kirsten: Qmusic-luisteraar raadt Het Geluid en wint 100.000 euro

Ex-topambte­naar Amsterdam boos over parkeercha­os bij concert André Hazes in Ahoy

23 oktober Een gepensioneerd topambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft bij de Rotterdamse gemeenteraad zijn beklag gedaan over de ‘parkeerchaos’ voor het concert van André Hazes in Ahoy. Na tweeënhalf uur vast te hebben gestaan in Rotterdam-Zuid besloten hij en zijn vrouw rechtsomkeert te maken naar hun huis in Amstelveen.