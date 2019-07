Drugskoningin Carmen van Walraven is terug in teaser Penoza-film

Fans van de hitserie weten dat Carmen, gespeeld door Monic Hendrickx, aan het einde van het vijfde seizoen naar Canada vertrok om daar een rustig leven op te bouwen. Dat blijkt echter niet te zijn gelukt, want in de trailer die gisteren werd vrijgegeven is de actrice weer in Nederland. Waarom Carmen is teruggekeerd wordt snel duidelijk: een van haar collega's was lastiggevallen en dat had de drugskoningin niet over haar kant laten gaan. Ze vermoordde de dader, maar werd opgepakt en uitgeleverd aan Nederland.



Carmen, die in eerste instantie dood leek te zijn na een val in het water, werd in het slotseizoen in het bijzijn van haar familie begraven. Des te groter is de shock als haar kinderen in de film ontdekken dat hun moeder nog in leven is. En niet alleen Carmens koters zijn stomverbaasd als ze weer opduikt in Nederland, ook haar grootste rivalen weten niet waar ze het moeten zoeken.