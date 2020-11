Drugslab-presentatrice Nellie Benner: Mijn moeder wist dat haar dood mij sterker zou maken

Hier vind je deze Black Fri­day-week de beste (en eerlijkste) aanbiedin­gen

10:48 De winkelstraten blijven leeg vanwege het coronavirus, maar het lijkt er sterk op dat er opnieuw records gebroken worden deze week voor Black Friday. Black Friday-week dus, want de vrijdag zelf is allang niet meer het hoogtepunt. De webshops maken er een heuse feestweek van en gaan zelfs maandag, op Cyber Monday, nog even door. In dit artikel tref je de populairste en bovenal eerlijkste deals.