Drummer Pelle Alsing van Roxette overleden

Marie Fredriks­son na haar dood te horen op nieuwe Roxet­te-sin­gles

2 oktober Roxette-zangeres Marie Fredriksson overleed in december, maar de Zweedse heeft vier jaar terug nog twee tot nu toe onbekende nummers opgenomen met haar kompaan Per Gessle. Vanmiddag lanceerde Roxette de videoclip van de nieuwe single Let you heart dance with me. Binnenkort volgt ook het tweede nummer (Piece of Cake) en daarna komt Roxette met Bag of Trix, een collectie van niet eerder uitgebracht materiaal.