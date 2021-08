Dua Lipa brengt nummer uit met Elton John

Dionne Stax presen­teert inzame­lings-show voor Limburg

11 augustus Omroep MAX organiseert volgende week een inzamelingsactie voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Op 18 augustus wordt in drie speciale live-uitzendingen, gepresenteerd door Dionne Stax en Jan Slagter, geld opgehaald. Ook is er ‘s avonds in Op1 aandacht voor de actie.