Dua Lipa nog een keer aangeklaagd voor vermeend plagiaat met hit Levitating

i can see your voice Duet Nielson valt compleet in het water na negeren Marieke Elsinga: ‘Wat erg’

962.000 mensen zagen gisteravond hoe het eindlied bij I can see your voice compleet in het water viel voor kandidaat Eliana. Zij ging door de grond en haar idool Nielson tégen de grond toen bleek dat zijn duetpartner geen noot kon zingen. Panellid Marieke Elsinga had het de hele avond al gezegd, maar werd vakkundig genegeerd.

5 maart