Dubbel betalen voor NPO-programma’s? Het kan, maar hoeft niet

De berichtgeving van vanochtend suggereert dat vooral documentaires en dramaseries die nu nog op openbare zenders te zien zijn, achter een betaalmuur verdwijnen. Dan zou de kijker nadat eerst de Belastingdienst heeft geïnd straks ook nog een abonnement moeten nemen op de video on demand-dienst NPO Start Plus. Dat kost momenteel 2,95 euro per maand. Het bedrag wordt in de toekomst misschien hoger.



NPO Start Plus zal géén programma’s exclusief aanbieden. Alles van de publieke omroep blijft dus gewoon gratis te zien. Niet op NPO 1, 2 of 3? Dan wel op een voor iedereen toegankelijke website of themakanaal.



Ook voor het uitgesteld kijken of herzien van programma’s hoeft geen extra geld te worden neergelegd. Naast het opnemen van uitzendingen met het digitale kastje van de kabelaar is er ook het gratis toegankelijke NPO Start (het oude Uitzending Gemist).