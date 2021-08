‘Dubbelganger’ van Stefano Keizers scoort in De slimste mens

Even dachten kijkers van De slimste mens dat cabaretier Stefano Keizers na zijn deelname in 2017 wéér meedeed aan de populaire quiz. Maar nee, gisteravond debuteerde dichter en schrijver Joost Oomen, die met zijn snor en sonore stem doet denken aan de bekende grappenmaker. Hij verdedigde de familie-eer glansrijk: Oomen is de achterneef van oud-winnares Astrid Kersseboom .

Op Twitter waren de kijkers er gisteravond maar druk mee (zie tweets onderaan dit artikel). Met uitspraken als ‘ik ben een heel klein kurkje’, zijn opvallende uiterlijk, houding, kleding én de manier waarop hij praat, waren de twitterende kijkers ervan overtuigd dat Oomen haast wel een typetje moest zijn van Stefano Keizers, die het in 2017 tot finalist van De slimste mens schopte. Hij legde het toen af tegen oud-VVD’er Klaas Dijkhoff.

Lees verder onder de post

Oomen is een dichter en schrijver en is door De Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van 2021. Hij is de achterneef van nieuwslezeres Astrid Kersseboom, die een jaar geleden werd gekroond tot Slimste mens. Daarom twijfelde hij ook geen moment toen hij werd gevraagd deel te nemen.

,,Het zit in de familie”, zei hij gisteravond zelfverzekerd. Oomen had zijn tante geappt om tips te vragen. ,,Zij zei dat ik de eer moest verdedigen. Ik denk dat ik verstoten word als ik in de eerste aflevering eruit lig.” Die tips had Kersseboom overigens wel, maar Oomen was niet van plan die op tv te delen, om zijn concurrenten niet wijzer te maken.

Over de familie-eer hoeft de dichter zich geen zorgen te maken: 1,6 miljoen mensen zagen hoe hij de winnaar van de dag werd. ,,Het ging soepeler dan verwacht eigenlijk, maar het is ook weer een vrijbrief om in de tweede aflevering kansloos ten onder te gaan.”

Kijkers die graag Stefano Keizers op televisie zien, moeten nog even geduld hebben. De cabaretier is vanaf 29 augustus te zien in Expeditie Robinson.

