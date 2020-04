Duffy over verkrachting: Ik werd gedrogeerd op verjaardag en ontvoerd naar buitenland

In een lang en emotioneel bericht op haar website heeft Duffy (35) dan toch details gedeeld over de vreselijke periode die ze de afgelopen jaren heeft doorstaan. Eerder zou de zangeres dat doen via een interview, maar daar zag ze uiteindelijk toch vanaf. Nu deelt de popster uit Wales zelf haar schokkende verhaal.

,,Tijdens mijn verjaardag werd ik gedrogeerd in een restaurant, om vervolgens vier weken lang gedrogeerd te worden en naar het buitenland te worden ontvoerd. Ik herinner me helemaal niets van een vliegreis en bevond me opeens achterin een auto. Ik werd in een hotelkamer gestopt, waar de dader mij verkrachtte. Ik was doodsbang en durfde niet te vluchten. Ik heb geen idee hoe ik de kracht heb gevonden om die dagen door te komen," aldus Duffy.

Mensenrechten

Uiteindelijk stond haar kwelgeest het toe om terug te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij haar nog steeds drogeerde, nota bene in haar eigen huis. ,,Ik weet niet of hij mij toen ook weer verkracht heeft. Ik weet wel dat ik niet naar de politie durfde te stappen, omdat ik dacht dat ik anders vermoord zou worden. Ik kon het risico niet lopen om 'nieuwswaardig' te worden in verband met mijn veiligheid. Dus ik moest mijn instincten volgen.”