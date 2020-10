Duitse band covert Brabant van Guus Meeuwis: ‘Ik ben vereerd’

VideoVoor haar vijftigjarige jubileum heeft de Keulse carnavalsgroep Bläck Fööss, een begrip in Duitsland, het lied Brabant van Guus Meeuwis gecoverd. Met niet Brabant, maar de Duitse stad Keulen als stralend middelpunt. Meeuwis: ,,Ik ben vereerd dat mensen het gevoel van ‘thuis’ in het lied herkennen en hetzelfde voelen.”

De tekst van Brabant is grotendeels vertaald naar het Duits, maar hier en daar zijn wel wat woorden en zinnetjes aangepast. In Keulen brandt kennelijk niet meer het licht zoals in Brabant, want in de Duitse versie wordt gezongen: Dann denke ich an Köln, und denke ich an dich (dan denk ik aan Keulen en denk ik aan jou).

De Keulse band, vanwege zijn vele hits wel The Beatles van de deelstaat Noordrijn-Westfalen genoemd, zong het nummer zaterdagavond op een groot schlagerfestival samen met zanger Hape Kerkeling. De drie uur durende show, live uitgezonden op de Duitse zender ARD Das Erste, werd door ruim 5,6 miljoen Duitsers bekeken, bijna twintig procent van alle tv-kijkers op dat moment. Het programma werd gepresenteerd door Florian Silbereisen, die samen met Jan Smit en Christoff De Bolle schlagertrio Klubbb3 vormt.

Tranen

De Duitse cover van het ‘officieuze volkslied’ van Brabant werd op de Facebookpagina van Bläck Fööss sinds zaterdagavond meer dan 100.000 keer beluisterd. De reacties op het lied zijn overwegend enthousiast én het nummer lijkt dezelfde uitwerking te hebben op de inwoners van Keulen als Brabant heeft op Brabanders. ‘Ik heb mijn tranen moeten inhouden. Ik mis livemuziek beleven en ik mis mijn lievelingsstad Keulen. Maar niemand kan de liefde voor muziek en de liefde voor Keulen wegnemen’, schrijft een fan bijvoorbeeld.

Veel muziekfans blijken ook het origineel te kennen. ‘Het lied van Guus Meeuwis is zo mooi en jullie versie is ook mooi hartverwarmend’, schrijft iemand in een reactie die op veel bijval kan rekenen. Een ander: ‘Dat ken ik! Dat is het lied Brabant van Guus Meeuwis uit Nederland. Maar dit is ook wonderschoon.’

Quote Voor mij blijft het liedje natuurlijk altijd verbonden aan Brabant Guus Meeuwis

Guus Meeuwis laat in een reactie weten dat hij Bläck Fööss ‘veel plezier en succes’ met het lied wenst. ,,Het leuke van liedjes schrijven is dat je nooit van tevoren weet waar je liedje terecht gaat komen. Ik ben vereerd dat mensen het gevoel van ‘thuis’ in het lied herkennen en hetzelfde voelen. Dat merkten we in heel Nederland al, en nu dus ook over de grens in Duitsland. Maar voor mij blijft het natuurlijk altijd verbonden aan Brabant.”

