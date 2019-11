'Duitse film Hadewych Minis in top tien belangrijkste titels decennium'

Toni Erdmann uit 2017 vertelt over een vader die door een typetje te spelen het leven van zijn ongelukkige dochter op een positieve manier wil beïnvloeden. De film won talloze prijzen, waaronder de award van het jaar van de Nederlandse critici, en was een succes in de arthousebioscopen.



Er staan meer titels in het lijstje met een Nederlands tintje. Een van de andere favorieten is de Netflix-film Okja, over een genetisch gemanipuleerd reuzenvarken. Voor deze zwarte komedie ontwierp de Nederlandse animation artist Erik-Jan de Boer het titelpersonage. Ook staat de futuristische actiefilm Mad Max: Fury Road in het overzicht, waarvoor componist Tom Holkenborg (beter bekend als Junkie XL) de muziek maakte.