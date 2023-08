Duitse justitie staakt onderzoek naar Rammstein-zanger Lindemann

Ik vertrok Kim-Lian van der Meij vertrok naar eiland Gotland: ‘Kinderen hadden Zweeds al snel in de smiezen’

Kim-Lian van der Meij (42) werkt al sinds haar tienerjaren als zangeres, actrice en presentatrice, zoals bij Mensenkennis en 50/50. Sinds vijf jaar woont ze met haar man en drie kinderen op het Zweedse eiland Gotland. In de rubriek Ik Vertrok uit ons weekendmagazine Mezza vertelt elke week een BN’er over diens woonplaats in den vreemde.