Duizenden steunbetuigingen voor mishandelde Mark Gillis: ‘Ik heb nachtmerries gehad’

poll Vakantie­park­man Peter Gillis, een ‘goede klootzak’

Wekelijks kijken er gemiddeld dik 700.000 mensen naar het kleurrijke leven van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis op SBS6. Al zijn avonturen staan nu ook in een boek. Donderdag 11 november komt Gillis signeren in boekhandel Het Paard van Troje in Goes. De auteur noemt Gillis een klootzak, maar wel een goede.

7 november