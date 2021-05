Duncan Laurence aan beterende hand, ontkent geruchten faalangst

Duncan Laurence is flink ziek geweest door corona , maar voelt zich langzaam weer aan de beterende hand. Dat vertelde hij vandaag in de ochtendshow Jan-Willem start op! van NPO Radio 2. Het was de eerste maal dat de zanger weer naar buiten trad sinds het Eurovisiesongfestival.

,,Ik ben inmiddels weer helemaal op de been, we gaan vandaag weer de studio in om te kijken wat ik kan doen”, vertelde de zanger aan Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Zijn stem klonk nog steeds wat schor. ,,Ik was hartstikke ziek, we weten dat het een rotziekte kan zijn. Maar we hebben voor ergere dingen gestaan.”

De winnaar van het songfestival in 2019 zat op de finaleavond thuis op de bank te kijken, vertelde hij: ,,Ik kreeg heel veel appjes, het is natuurlijk niet hetzelfde als wanneer je daar bent. Je leeft er twee jaar naar toe, en niet alleen jij, maar het hele land. Dus het voelde wel balen. Maar ik was blij met de opname en wat mijn team ervan gemaakt heeft.”

Quote Als ik last had gehad van faalangst, was ik daar open over geweest Duncan Laurence

Duncan ging ook in op de geruchten dat hij geen corona zou hebben maar vanwege faalangst verstek liet gaan op de finaleavond. ,,Als ik faalangst had gehad, was ik ook niet naar de repetitie gegaan”, zei hij met klem. ,,Als ik last had gehad van faalangst, was ik daar open over geweest. Kijk maar naar mijn documentaire: ik vind het heel belangrijk om te praten over mentale gezondheid. Ik zou dat niet achterhouden. Maar mensen lullen altijd.”

