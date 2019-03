Duncan Laurence bij Eurovision in Concert

Voordat Duncan voor het Eurovisiesongfestival afreist naar Tel Aviv geeft hij ook nog een show in het Zonnehuis in Amsterdam. Het 'uitzwaaioptreden' op 1 mei was binnen enkele dagen uitverkocht.

Eurovision in Concert trekt jaarlijks naast veel Nederlandse fans ook honderden songfestivalliefhebbers uit heel Europa. Tijdens het concert maakt steevast een groot deel van de artiesten die tijdens het komende Eurovisiesongfestival optreden hun opwachting. Het is voor veel bezoekers de kans om hun favorieten voor het eerst live in actie te zien. Daarnaast zijn er gastoptredens van bekende oud-deelnemers. De elfde editie van Eurovision in Concert wordt gepresenteerd door Marlayne Sahupala en Cornald Maas.