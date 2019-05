Duncan Laurence draagt 100 jaar oude, geverfde lakens tijdens Songfestival

Volgens de Arnhemse designer, zo liet hij vanmorgen weten, sluit zijn ontwerp naadloos aan bij de intieme, persoonlijke ballade waarmee Duncan hoge ogen hoopt te gooien in Israël. ,,De kwetsbaarheid van zijn nummer komt overeen met de vergankelijkheid van mijn collectie”, aldus Hullekes.



Het jasje is gemaakt van meer dan honderd jaar oude Franse linnen lakens waar één geheel van is gemaakt. De kleding van Duncan is met de hand op kleur ingeverfd. ,,De samenstelling van verschillende lakens zorgt ervoor dat bij het kleurproces er wat kleurverschil ontstaat, wat juist een bijzonder effect geeft aan de kleding. Het uitgangspunt van de ontwerper is om niet naar perfectie te streven, want juist de imperfectie is datgene wat kleding karaktervol en interessant maakt”, aldus omroep Avrotros dat Duncan in Tel Aviv beleid.