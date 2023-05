Duncan Laurence geeft kijkers in Europa kippenvel met gevoelige vertolking van You'll never walk alone

Het was zonder meer een van de hoogtepunten in de finale van het Eurovisie Songfestival. Duncan Laurence zorgde met zijn gevoelige vertolking van You'll never walk alone voor kippenvel bij veel tv-kijkers. Op social media regende het complimenten, in binnen- en buitenland.

Met de klassieker van Gerry & the Pacemakers sloeg het festival een denkbeeldige brug vanuit Liverpool naar Kiyv, waar een groep Oekraïners meedeinde op de klanken. Duncan Laurence, met subtiel een nagel gelakt in de kleuren van de vlag van Oekraïne, sloot een blok af genaamd Liverpool Songbook, een ode van Eurovisie all stars (ook o.a. Netta, Mahmood en Dadi Freyr) aan liedjes uit Liverpool. Aan het slot van You’ll never walk alone liepen achter Laurence zijn collega's en de vier presentatoren het podium op. Het moment van verbroedering maakte veel los bij de kijkers, maar ook bij het publiek in de zaal. Graham Norton pinkte eveneens een traantje weg.

Het idee om You'll never walk alone te zingen kwam van Laurence zelf. Ongeveer een jaar geleden benaderde de BBC de 29-jarige zanger met de vraag of hij wilde meewerken. ,,Ik vroeg meteen of ik You'll never walk alone mocht doen”, vertelde de zanger aan deze site. ,,Dat vonden ze meteen een goed idee. Ik vind het een heel tof nummer en het vertegenwoordigt ook nog eens Rotterdam.”

Duncan Laurence

Vader en opa zongen het

Er is echter nog een reden voor de Arcade-zanger om het lied te kiezen dat in het voetbalstadion van Liverpool FC voor elke wedstrijd massaal wordt meegezongen en in Nederland ook bij FC Twente en Feyenoord populair is. ,,Mijn opa en mijn vader zongen het vroeger voor mij. Ze zongen me er bijna letterlijk mee in slaap. Waarom dat lied? Tja, Feyenoorders, hè? Ik zong het daardoor als kind ook altijd. In de finale van het songfestival is het een boodschap aan Oekraïne: You’ll never walk alone.”

Voor Duncan Laurence kwamen andere oud-songfestivaldeelnemers met vertolkingen van liedjes uit Liverpool, waarbij The Beatles opvallend genoeg ontbraken. Wel zong de Italiaanse zanger Mahmood (meervoudig deelnemer) Imagine van John Lennon. De Israëlische oud-winnares Netta (2018) deed You spin me round van Dead or Alive en Dadi Freyr uit IJsland (Ahoy 2021) zong Whole Again van Atomic Kitten. De Zweedse Cornelia Jakobs (Turijn 2022) haalde letterlijk een nat pak bij I turn to you van Mel C en de Britse zangeres Sonia, afkomstig uit Liverpool, bracht nog eens haar eigen songfestivallied waarmee ze in 1993 tweede werd: Better the devil you know.

