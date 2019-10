Duncan Laurence kondigt nieuw nummer aan

VIDEO Zo traint Anouk voor halve finale Dancing with the Stars: ‘Nu willen we die finale ook’

14:55 Voormalig profvoetballer en tv-bekendheid Anouk Hoogendijk uit Mijdrecht staat op de rand van de finale van het dansprogramma Dancing with the Stars op RTL4. Ze is vastberaden voor de een na laatste show: ,,We moeten knallen, want nu wil ik die eindstrijd halen ook."