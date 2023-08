Duncan Laurence trouwt met grote liefde Jordan op een ‘sprookjesachtige’ plek

Na een verloving van drie jaar zijn zanger Duncan Laurence (29) en zijn partner Jordan Garfield getrouwd. De songfestivalwinnaar, die zijn huwelijk vierde in een zeventiende-eeuws kasteel in Zweden, zette zelf een fotoserie online.

Op de huwelijkskiekjes op Instagram is onder meer te zien hoe Duncan Laurence en zijn man Jordan elkaar onder een witte confetti-douche in de armen vallen. Ook snijden ze samen een torenhoge witte bruidstaart aan. De twee, beiden gekleed in een zwart pak, waren sinds 2020 verloofd.

Zangeres en goede vriendin Judy Blank vertelt op Instagram dat ze het huwelijk mocht voltrekken in het Zweedse kasteel Häringe Slott. Ze voelt zich enorm vereerd. ‘Ik mocht dit weekend mijn twee beste vrienden trouwen in een kasteel in Stockholm. Ik ben nog steeds in de wolken van deze sprookjesbruiloft. Het was magisch’, schrijft Blank, die tot drie uur ‘s nachts meefeestte in en rond het zwembad.

Songfestival

Garfield, de kersverse man van Laurence, is songwriter. Samen met zijn man schreef hij Burning daylight, het liedje dat Mia Nicolai en Dion Cooper vertolkten tijdens de 67ste editie van het Eurovisie Songfestival. De geliefden schrijven vaker nummers samen. Zo werkten zij ook aan de nieuwe single Anything van Laurence, die vorige week uitkwam.

