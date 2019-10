Duncan Laurence zegt concert af door stemproblemen: ‘Het lukt me niet’

Thema van Eurovisie Songfesti­val in Rotterdam: ‘Open Up’

19:51 ‘Open Up’ is de slogan van het Eurovisie Songfestival 2020, dat volgend jaar mei in Rotterdam wordt gehouden. ,,Hiermee nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek’’, zegt Sietse Bakker, uitvoerend producer van het liedjesspektakel, met de finale op 16 mei in Rotterdam Ahoy.