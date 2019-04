Duncan Laurence ziet winkansen stijgen bij bookmakers

De Italiaanse inzending Mahmood heeft ten opzichte van vorige week ook een plaatsje gewonnen en staat vierde, nu vlak boven de Zweedse John Lundvik. Beide hebben een winkans van 8 procent. Het Eurovisiesongfestival vindt plaats van 14 tot 18 mei in Tel Aviv. Duncan moet voor de eerste keer aan de bak in de tweede halve finale op donderdag 16 mei. De grote finale is twee dagen later.