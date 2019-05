Duncan op weg naar Songfestival: Geloof me, het komt goed

Ze bezetten met z’n tweeën de kleine sofa het dichtst bij het televisiescherm in de verder nog nagenoeg lege zaal van de Tel Aviv Expo. Het is duidelijk wie de grote architecten zijn van de Nederlandse Songfestivalact van dit jaar. Regisseur Hans Pannecoucke en zangeres Ilse DeLange overleggen zaterdagmiddag samen, terwijl Duncan Laurence enkele meters verderop zijn tweede repetitie afwerkt.



De opkomst van internationale journalisten, die vlakbij het podium mogen meekijken, is groot. Minstens het drievoudige van het clubje dat vorig jaar interesse had in de vorderingen van de act van Waylon en zijn krumpers. Maar dit jaar is alles anders. Nederland is met de gedragen ballade Arcade topfavoriet voor de Eurovisie-kroon en dat betekent overstelpende belangstelling voor elke stap die Laurence deze dagen in Tel Aviv zet.