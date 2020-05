Duncan scoort met nieuwe single, Erasmusbrug even middelpunt van Europa

liveGeen Songfestival dit jaar in Rotterdam. Maar toch is er een special vanavond waarin alle artiesten die dit jaar mee zouden doen toch hun liedje ten gehore gaan brengen en ook met speciale optredens van artiesten uit het verleden. Europe Shine a Light wordt in 45 landen live uitgezonden. Het programma wordt vanuit Hilversum gemaakt als pleister op de wonde na het annuleren van het songfestival vanwege de coronacrisis. Presentatie is in handen van Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley.